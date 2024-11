"A Diplomata", série que conta com Keri Russell como protagonista, regressou à Netflix na passada quinta-feira, dia 31 de outubro, e rapidamente conquistou a liderança do top mundial das séries mais vistas do dia. Segundo o site FlixPatrol, a nova temporada ocupa o primeiro lugar da lista em 22 países, incluindo Portugal, Bélgica, Suécia ou Estados Unidos.

A série companha uma diplomata de carreira que é incumbida de uma tarefa de alto nível para a qual não tem perfil, o que acaba por ter repercussões tremendas no seu casamento e futuro político.

"Uma explosão mortífera no coração de Londres abala o mundo da embaixadora dos EUA Kate Wyler (Keri Russell). Lutando para reconstruir as vidas que foram destruídas e a equipa que se separou, os piores receios de Kate revelam-se: o ataque que a trouxe para o Reino Unido não veio de uma nação rival, mas sim de dentro do governo britânico", resume a Netflix.

Enquanto Kate persegue a verdade, o seu único verdadeiro aliado é o seu quase ex-marido Hal Wyler (Rufus Sewell), que está vivo e envolvido até ao pescoço. "Kate enfrenta um casamento difícil, uma dinâmica complexa com o Ministro dos Negócios Estrangeiros britânico Austin Dennison (David Gyasi) e uma visita ameaçadora da Vice-Presidente Grace Penn (Allison Janney).

Casas imponentes. Segredos de estado. Alta traição. Chá da tarde", acrescenta o serviço de streaming.

Veja o trailer: