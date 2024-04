"Big Boys", escrita e criada pelo comediante e argumentista Jack Rooke, estreia-se a 7 de maio na Filmin. A série britânica conquistou os espectadores e mereceu quatro nomeações aos BAFTA (Melhor Comédia, Melhor Argumentista de Comédia, Melhor Ator de Comédia e Talento Emergente).

"Queria que as pessoas percebessem que o melhor remédio para a solidão é a amizade, o riso e a diversão”, resume o criador.

A série centra-se na exploração da amizade entre Jack (Dylan Llewellyn), um rapaz gay tímido e retraído que acabou de perder o pai e está a começar a universidade. Aí conhece o heterossexual, másculo e muito confiante Danny (Jonathan Pointing), o seu novo colega de quarto, que parece ter saído diretamente de um reality show de encontros. E, contra todas as probabilidades, nasce uma amizade entre os dois.

"Jack passou o último ano fechado em casa com a mãe, a chorar a morte do pai, mas chegou a altura de tomar as rédeas da sua vida, deixar o ninho da mãe e encontrar o seu lugar na universidade (e na vida). É aí que conhece Danny, o seu colega de quarto, um estudante mais velho com quem irá desenvolver uma improvável, curiosa e terna amizade", resume o serviço de streaming.

Jack Rooke explica que a personagem Jack é como o seu alter ego e baseia-se nas suas próprias experiências na universidade. Tal como a sua personagem, Rooke também perdeu o seu pai prematuramente, o que marcou um ponto de viragem na sua vida. "A única forma de o ultrapassar foi através do humor. Rimo-nos das formas estranhas como as pessoas mudaram o seu tratamento para connosco. Rimo-nos, por exemplo, dos 26 pratos de lasanha que apareceram à nossa porta", conta o britânico em comunicado.

O criador de "Big Boys" é também embaixador da instituição de caridade Calm e escreveu um livro, "Cheer the F**k Up", um guia para oferecer apoio à saúde mental. "Sinto que a conversa sobre a saúde mental ficou saturada com esta mensagem muito básica de 'Fala e abre-te'! Mas não deixamos que as pessoas saibam com quem falar e se abrir, ou como ser a pessoa que recebe alguém que fala sobre a sua saúde mental, como realmente ajudar e apoiar essa pessoa", frisa.

A série conta já com uma segunda temporada, que se estreia a 18 de junho.

Veja o trailer: