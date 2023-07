"Uma retirada com clímax!" é a promessa da Netflix para a quarta e última temporada de "Sex Education".

O fim da premiada série britânica foi anunciado com a divulgação do teaser oficial.

Os últimos episódios com o mesmo elenco serão lançados a 21 de setembro, praticamente dois anos após os da terceira temporada.

Deixando o liceu de Moordale para trás, as imagens mostram Otis Milburn (Asa Butterfield), Eric (Ncuti Gatwa) e outros colegas na nova universidade, com o primeiro a subir a um palco para se apresentar... o que origina uma grande confusão quando diz: "Passo muito do meu tempo livre a pensar em sexo. Vivo e respiro sexo o dia todo. Todos os dias. Pensar em sexo é natural. Aprendi tudo o que sei sobre sexo com a minha mãe".

O TEASER LEGENDADO.



Numa carta aos fãs, a criadora e argumentista Laurie Nunn explicou a decisão de terminar com a quarta temporada: "Escrever isso parece agridoce, já que decidimos que a quarta temporada também será a parte final da nossa série. Esta não foi uma decisão fácil de tomar, mas conforme os temas e histórias da nova temporada se cristalizaram, tornou-se evidente que este era o momento certo para concluir o liceu".

Recordando que muito aconteceu desde os primeiros passos para criar a série em 2017, acrescentou: "Queríamos fazer uma série que respondesse a algumas das perguntas que costumávamos ter sobre amor, sexo, amizade e os nossos corpos. Algo que nos teria ajudado enquanto adolescentes a sentirmo-nos menos sós. Tem sido impressionante ver como a série se ligou com pessoas à volta do do mundo e esperamos que isso tenha feito com que alguns de vocês também se sentissem menos sós".