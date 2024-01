"Mestres do Ar" estreou-se na passada sexta-feira, dia 26 de janeiro, na Apple TV+. No serviço de streaming, já se encontram disponíveis os dois primeiros episódios e os restantes estreiam-se semanalmente, às sextas-feiras.

A minissérie conta com Steven Spielberg, Tom Hanks e Gary Goetzman como produtores executivos e é baseada no livro "Masters of the Air: America's Bomber Boys Who Fought the Air War Against Nazi Germany", de Donald L. Miller.

Os elogios à produção têm-se multiplicado na imprensa internacional. Nas redes sociais, os espectadores também aplaudiram a nova aposta da plataforma de streaming da Apple.

Para o The Guardian, "Mestres do Ar" merece cinco estrelas (em cinco). O jornal britânico sublinha que é uma série "épica" e "verdadeiramente fantástica", lamentando que a estreia tenha passado despercebida.

"A série conta um conjunto gigantesco de jovens estrelas em vários estados de ascensão, requer uma quantidade surpreendente de efeitos técnicos para alcançar a sua narrativa ambiciosa e, quando os momentos-chave chegam, é igualmente de tirar o fôlego, estimulante e inspirador", elogia o The Hollywood Reporter.

Para a Variety, a série é "fascinante", lembrando que a narrativa coloca aspectos emocionais e psicológicos da "guerra no centro, incluindo gritos, descrições de cheiros e, claro, a nível visual".

Com guião de John Orloff (argumentista de dois episódios de "Band of Brothers"), "Mestres do Ar" conta com Austin Butler, Callum Turner, Barry Keoghan, Anthony Boyle, Nate Mann, Rafferty Law, Josiah Cross, Branden Cook e Ncuti Gatwa no elenco. Entre os realizadores estão nomes como Cary Joji Fukunaga ("007: Sem Tempo para Morrer") ou a dupla Anna Boden e Ryan Fleck ("Encurralados").

"Mestres do Ar", segue os Bloody Hundredth, enquanto levam a cabo bombardeamentos contra os nazis. "Durante a Segunda Guerra Mundial, os aviadores arriscam suas vidas com o 100º Grupo de Bombardeiros, uma irmandade forjada pela coragem, perda e triunfo", resume a Apple TV+.

A minissérie centra-se nos ataques à Alemanha de Hitler, enquanto o 100.º Grupo de Bombardeiros dos Estados Unidos realiza "perigosos ataques e lida com condições adversas devido ao gelo, como a falta de oxigénio e o terror absoluto de combater a mais de 7500 metros de altura".

"Retratar o valor psicológico e emocional que estes jovens pagaram para ajudar a acabar com o horror do Terceiro Reich de Hitler está no cerne de 'Mestre do Ar'. Alguns foram abatidos e capturados; outros ficaram feridos ou morreram. E alguns tiveram a sorte de voltar para casa. Independentemente do destino individual, todos pagaram um preço", frisa a Apple TV+.

Gravada em campos e cidades do sudeste da Inglaterra, a minissérie "retrata um momento único e crucial na história mundial".

Veja os teasers: