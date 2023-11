A terceira temporada de "O Alfaiate" chegou na passada sexta-feira, dia 3 de novembro, na Netflix.

No fim de semana de estreia, os novos episódios da série turca chegaram rapidamente ao top diário do serviço de streaming em Portugal. As duas primeiras temporadas da produção também se destacaram no ranking da plataforma durante várias semanas.

A série centra-se na história de um alfaiate famoso que começa a costurar um vestido de noiva para a prometida do seu melhor amigo. "Mas os segredos sombrios do trio vão virar-lhes as vidas do avesso", adianta o serviço de streaming.

"Os sentimentos de Peyami por Esvet intensificam-se após o seu regresso a casa de uma longa viagem. Ele tem de colocar um ponto final neste jogo e contar a verdade a Dimitri. Porém, os planos de Peyami e Esvet estão prestes conhecer uma reviravolta devido a uma série de azares", resume a Netflix.

Na terceira temporada, "de volta a casa após uma longa viagem de negócios, Peyami cruza olhares com Esvet numa festa de boas-vindas". Já Dimitri faz um comunicado surpreendente.