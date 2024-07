"SpongeBob SquarePants" ("Bob Esponja", em Portugal) comemora este ano os seus 25 anos e o Nickelodeon preparou uma série de iniciativas dedicadas a uma das personagens mais populares das séries de animação.

No dia 14 de julho, domingo, às 11h00, vai para o ar uma maratona que conta com uma seleção dos episódios festivos mais divertidos de sempre. "Em Portugal, e 25 anos depois, o Nickelodeon passou em revista toda a série – que narra as aventuras náuticas e por vezes absurdas de SpongeBob, uma esponja do mar sincera e um otimista incurável, e dos seus amigos submarinos – e selecionou as histórias que mais se adequam a uma data tão marcante como esta", frisa o comunicado.

Na quarta-feira, 17 de julho, é tempo de celebrar este aniversário com os Kids’ Choice Awards 2024, às 15h30.

Tendo estreado oficialmente a 17 de julho de 1999, e reinado como a série de animação mais vista durante 22 anos consecutivos, "SpongeBob SquarePants" combina o "amor do criador Stephen Hillenburg pelo oceano com a sua paixão pela animação e pela comédia feita por personagens peculiares”, segundo Tom Kenny (voz original do SpongeBob).

"Desde a sua estreia, conquistou pessoas de todas as idades e estamos verdadeiramente gratos por celebrar 25 anos de positividade, otimismo e disparates náuticos. Todo o nosso elenco e equipa estão ansiosos por celebrar o Jubileu de Prata de SpongeBob com amigos e fãs em todo o mundo", acrescenta.

Já Bill Fagerbakke (voz original de Patrick Star) sublinha que “esta celebração da criatividade, humor único e prazer lúdico têm caracterizado o SpongeBob SquarePants nos últimos 25 anos".

A série é transmitida em mais de 180 mercados, traduzida em mais de 30 idiomas e com uma média de mais de 90 milhões de espectadores totais a cada trimestre.