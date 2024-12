A segunda temporada de "Squid Game" estreou-se no passado dia 26 de dezembro e rapidamente conquistou o top global da Netflix. Nos episódios, há um pormenor que chamou a atenção dos espectadores em Portugal.

Aos 10 minutos do quinto episódio ("Mais Um Jogo"), durante alguns segundos é possível ver a bandeira portuguesa pendurada numa faixa por cima do terreno de jogos.

Veja a imagem:

SQUID GAME

“Squid Game”, uma história ultraviolenta que explora temas de divisão e desigualdade, é considerada uma das obras mais significativas na solidificação do estatuto da Coreia do Sul como uma potência cultural global, ao lado do filme vencedor do Óscares "Parasitas" e o grupo pop "BTS".

A segunda temporada de "Squid Game" apresenta várias novas personagens jovens, incluindo um “especialista em criptografia” que acumulou dívidas significativas e uma pessoa trans que não pode pagar uma cirurgia de confirmação de género.

O protagonista principal, Seong Gi-hun, interpretado pela grande estrela Lee Jung-jae, regressa e junta-se novamente ao jogo.

A segunda temporada acontece três anos depois de Gi-hun vencer pela primeira vez, e ele está determinado a derrubar a organização responsável pelos violentos jogos de vida ou morte. "Três anos depois de vencer o Jogo da Lula, o jogador 456 desistiu de ir para os Estados Unidos e está de volta com um novo objetivo em mente. Gi-hun mergulha mais uma vez no misterioso desafio de sobrevivência e enfrenta outro jogo de vida ou de morte com novos participantes decididos a ganhar o prémio de 45,6 mil milhões de wons", resume a Netflix.

Veja o trailer: