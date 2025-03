A minissérie dramática da Netflix "Adolescência", que gerou um amplo debate sobre as influências tóxicas e misóginas às quais os jovens são expostos 'online', será exibida em todas escolas secundárias do Reino Unido, disseram o gabinete do primeiro-ministro e a gigante do streaming na segunda-feira.

"Estamos incrivelmente orgulhosos do impacto que o programa causou e felizes em poder oferecê-lo a todas as escolas do Reino Unido", disse Anne Mensah, vice-presidente de conteúdo do Reino Unido na Netflix, acrescentando que a série de quatro partes "ajudou a articular as pressões que os jovens e os pais enfrentam".

O anúncio foi feito quando o primeiro-ministro Keir Starmer se encontrou com os criadores do programa, além de instituições de caridade e jovens no seu gabinete em Downing Street para discutir as questões levantadas na série.

Starmer disse que assistiu ao drama — no qual um rapaz de 13 anos é acusado de esfaquear uma rapariga até a morte após ser radicalizado 'online' — com os seus próprios filhos adolescentes e que teve "um forte impacto".

"É uma iniciativa importante para incentivar o maior número possível de alunos a assistir ao programa", disse. Menores de 11 aos 18 anos poderão assistir à série nas suas escolas de ensino secundário através do serviço de streaming Into Film+.

"Falar abertamente sobre as mudanças na forma como se comunicam, o conteúdo que estão a ver e explorar as conversas que estão a ter com os seus colegas é vital se quisermos apoiá-los adequadamente na navegação dos desafios contemporâneos e lidar com influências malignas", acrescentou Starmer.

Keir Starmer ao centro, entre Sarah Simpkin, da Children's Society, e Jack Thorne, argumentista de "Adolescência"

"Adolescência", que foi lançada em 13 de março, segue as consequências do esfaqueamento fatal da estudante, revelando as influências perigosas a que os rapazes são submetidos 'online'.

Segundo dados disponibilizados pela plataforma Netflix, desde a estreia, há duas semanas, a minissérie já teve 66,3 milhões de visualizações. Lidera o Top 10 das mais vistas em 80 países, incluindo em Portugal.

Maria Neophytou, da instituição de caridade infantil NSPCC do Reino Unido, disse que a reunião foi um "marco crítico".

"O mundo 'online' está a ser poluído por conteúdo nocivo e misógino, o que está a ter um impacto direto no desenvolvimento do pensamento e comportamento dos jovens. Isso não pode continuar", disse.