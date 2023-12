A quarta temporada de "The Boys" estreia-se em 2024 na Amazon Prime Video.

Este sábado, dia 2 de dezembro, na Comic Con Experience - São Paulo, no Brasil, o serviço de streaming revelou o primeiro teaser dos próximos episódios da série norte-americana.

O vídeo apresenta pela primeira vez a personagem de Jeffrey Dean Morgan e é marcado por um clima de tensão.

Veja aqui o teaser.

"Na quarta temporada, o mundo está à beira do abismo. Victoria Neuman está mais perto do que nunca da Sala Oval, sob controlo de Homelander, que está a consolidar o seu poder. Butcher, com apenas alguns meses de vida, perdeu o filho de Becca e o seu lugar como líder dos The Boys. Os restantes membros da equipa estão fartos das suas mentiras. Com os riscos mais altos do que nunca, eles têm de encontrar uma forma de trabalhar em conjunto e salvar o mundo antes que seja tarde demais", adianta a Prime Video.

"The Boys" pode ser vista na Amazon Prime Video. A série inspira-se na banda desenhada homónima de Garth Ennis e Darick Robertson, editada originalmente em 2006 pela Wildstorm (DC Comics), antes de passar a ser lançada pela Dynamite Entertainment.

Elogiada pela subversão de códigos das aventuras de super-heróis, acompanha uma equipa com versões distorcidas de elementos da Liga da Justiça, Os Sete, e um grupo de renegados, The Boys, que tenta demovê-la.