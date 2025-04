[AVISO: Artigo com spoilers do segundo episódio da segunda temporada de "The Last of Us"]

O segundo episódio da segunda temporada de "The Last of Us" contou com uma das cenas mais marcantes de toda a série. No episódio, Abby (Kaitlyn Dever) espanca Joel (Pedro Pascal) até à morte com um taco de golfe, enquanto Ellie (Bella Ramsey) vê tudo, sem o conseguir salvar, abraçando-o depois.

Em entrevista à Entertainment Weekly, Katlyn Dever, que veste a pele de Abby, revelou que estava também a passar por um momento de luto. À revista, a atriz revelou que a sua mãe morreu de cancro da mama semanas antes de filmar as primeiras cenas da nova temporada. "Perdi a minha mãe duas ou três semanas antes de gravar esta cena, e o funeral da minha mãe foi três dias antes do meu primeiro dia", contou.

Os produtores Carig Mazin e Neil Druckmann apoiaram a atriz e deram-lhe todo o tempo para recuperar. "Dissemos: 'Leva o tempo que precisares. Todo o tempo que precisares'", recorda Mazin. "Apesar de me importar muito com a série, é uma série de televisão. Não vou perturbar o processo de luto de alguém pela perda de um pai ou mãe, especialmente numa série que, em parte, trata precisamente do luto", acrescentou à revista.

Segundo a EW, a equipa adaptou o calendário de gravações até ao regresso de Kaitlyn Dever. Os pedidos pessoais da atriz à equipa foram "mínimos e foi fácil respeitá-los", acrescenta Mazin.

"Por causa da minha situação pessoal, não consegui seguir a minha rotina habitual enquanto atriz, o que foi curioso, porque estava um bocado preocupada com isso. Normalmente, se tenho um monólogo destes, começo a memorizá-lo três semanas antes. Aqui tive uma abordagem diferente, e acho que isso acabou por servir muito bem a personagem. Consegui simplesmente… não sei, largar o controlo e não pensar demasiado, porque o texto em si já era incrivelmente poderoso", contou a atriz à revista, acrescentando que se lembra de comer muitos donuts.