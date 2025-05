"The Last of Us" poderá ter quatro temporadas. A revelação foi feita por Craig Mazin, um dos criadores da série, em entrevista ao site Collider, adiantando ainda que a terceira temporada deverá ser "mais longa".

"Acho que há uma boa probabilidade de a terceira temporada ser mais longa do que a temporada 2, por causa da forma como essa parte da história se desenrola e das oportunidades que nos dá, que são um pouco diferentes. A questão da morte do Joel é que tem um impacto enorme. É como uma bomba nuclear narrativa, por isso é difícil afastarmo-nos disso", explicou.

Na entrevista, Craig Mazin explicou ainda que não é possível "fazer uma pausa e desviar-nos para contar, por exemplo, a história do Bill e do Frank". "Não estou certo de que isso se aplique à temporada 3. Acho que aí teremos um pouco mais de espaço. Mas, certamente, não há forma de terminar esta narrativa na terceira temporada. Esperemos que consigamos justificar o nosso valor o suficiente para voltar e terminar tudo numa quarta. Esse é o desfecho mais provável", revelou.

Ao Collider, o criador de "The Last of Us" frisou ainda que a equipa já está a pensar nas próximas temporadas. "Pensámos com antecedência na terceira e quarta temporadas, para tentarmos ter o máximo de visibilidade possível, para não acabarmos numa situação em que estamos sentados a trabalhar nos pormenores de uma temporada e depois pensamos: 'Epá, se ao menos aquela personagem não tivesse dito aquela frase, ou não estivesse naquele sítio, ou não tivesse usado aquele casaco, isto agora seria muito mais fixe.' Por isso, tentamos mesmo pensar bem nas coisas desde o início", contou.

"O desafio da nossa primeira temporada foi: como é que contamos esta grande história de forma completa e exequível dentro do tempo e do orçamento que temos? E, com esta temporada, foi: ‘Ok, este material de origem vai muito além de uma única temporada'", rematou Craig Mazin.