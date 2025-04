A Max confirmou a renovação de "The Last of Us" para uma terceira temporada, antecipando-se à estreia da segunda temporada, marcada para 14 de abril.

Composta por sete episódios, a ação vai decorrer cinco anos após os acontecimentos da primeira temporada. "Joel e Ellie são atraídos para um conflito entre si e um mundo ainda mais perigoso e imprevisível do que aquele que deixaram para trás", adianta o serviço de streaming.

O elenco da segunda temporada volta a contar com Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie), Gabriel Luna (Tommy) e Rutina Wesley (Maria). Juntam-se ainda novas caras como Kaitlyn Dever (Abby), Isabela Merced (Dina), Young Mazino (Jesse), Ariela Barer (Mel), Tati Gabrielle (Nora), Spencer Lord (Owen), Danny Ramirez (Manny), Jeffrey Wright (Isaac) e Catherine O’Hara como atriz convidada.

Francesca Orsi, vice-presidente executiva da HBO, afirmou que a segunda temporada de “The Last of Us” representa uma conquista extraordinária. "Estamos entusiasmados por levar o poder da narrativa de Craig e Neil para o que sabemos que será uma terceira temporada igualmente comovente e extraordinária", destacou.

Craig Mazin, co-criador da série, revelou que os resultados da nova temporada superaram todas as expectativas: “Abordámos a segunda temporada com o objetivo de criar algo de que nos pudéssemos orgulhar". Já Neil Druckmann, co-criador e responsável pela adaptação do universo do videojogo, agradeceu o entusiasmo dos fãs e o apoio da equipa envolvida, sublinhando o orgulho em continuar a contar a história de "The Last of Us".