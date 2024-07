As gravações da quarta temporada de "The Morning Show", da Apple TV+, já arrancaram. Esta semana, nas redes sociais, o serviço de streaming revelou um pequeno vídeo dos bastidores das gravações.

Na cena dos novos episódios, Alex Levy, personagem interpretada por Jennifer Aniston, é atacada durante uma manifestação e fica coberta de óleo. À sua volta, os figurantes seguram cartazes, onde se pode ver "Emergência Climática" ou "Combustível Mata".

Veja o vídeo:

A terceira temporada de "The Morning Show" estreou-se em setembro de 2023, na Apple TV+. Nos episódios, o canal enfrenta "um futuro incerto e as lealdades serão postas à prova quando um magnata da tecnologia se interessar pela UBA". "Alianças inesperadas vão ser formadas, vidas privadas vão-se tornar armas e todos vão ser forçados a desafiar os seus princípios dentro e fora do set", resume a Apple TV+.

Em comunicado, o serviço de streaming lembra que "The Morning Show" explora o "implacável mundo do noticiário das manhã". "Contada sob a perspectiva de duas mulheres complexas que, além de terem que lidar com os perigos ocultos nas suas prestigiadas profissões, enfrentam crises na vida pessoal e profissional", frisa a plataforma.

Além de Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, o elenco da série conta com Billy Crudup, Mark Duplass, Nestor Carbonell, Karen Pittman, Greta Lee, Jon Hamm e Nicole Beharie.