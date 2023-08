"The Walking Dead: Daryl Dixon", spin-off da popular saga pós-apocalítica criada por Rober Kirkman, é uma das novidades televisivas da rentrée.

A série protagonizada por Norman Reedus estreia-se a 10 de setembro no AMC, nos EUA, e segue a jornada de Daryl em França, onde tem de manter um rapaz sem segurança. Até ao momento, ainda não há previsão para a estreia em Portugal.

Criada por David Zabel (argumentista de "Serviço de Urgência"), "The Walking Dead: Daryl Dixon" é o quinto spin-off de "The Walking Dead" e conta com seis episódios na primeira temporada. A segunda época foi confirmada em julho.

"The Walking Dead: Dead City", outra aposta deste universo, que acompanha Maggie e Negan, estreou-se em junho nos EUA. A caminho está ainda uma série protaonizada por Michonne e Rick, que deverá chegar à televisão norte-americana ainda este ano.

Veja o trailer de "The Walking Dead: Daryl Dixon" abaixo: