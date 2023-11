A série "Os Simpsons" colocou fim a uma das suas "tradições" mais antigas: a "dinâmica familiar" de Homer a estrangular com força o filho Bart para castigar o mau comportamento, ao ponto dos olhos ficarem esbugalhados e a língua de fora.

A última vez que Homer surge a estrangular Bart foi no temporada 31, de 2019-2020, mas segundo o jornal britânico The Independent, o fim oficial do famoso e muito criticado momento surge no terceiro episódio da 35.ª temporada, “McMansion & Wife”, transmitido a 22 de outubro nos EUA.

O tema tornou-se um tópico de discussão na rede social X (antigo Twitter) no dia 2 após um utilizador partilhar o vídeo que mostra Homer a visitar Thaver, o novo vizinho, e este comenta o quão firme é o seu aperto de mão.

“Vês, Marge, estrangular o miúdo valeu a pena. Estou a brincar, já não faço isso. Os tempos mudaram", comenta a personagem, "anunciando" o fim de uma piada frequente ao longo de 34 anos e mais de 750 episódios da icónica série de animação.

O VÍDEO.