"Um Conto Perfeito" estreou-se na passada sexta-feira, dia 28 de julho, na Netflix.

A minissérie inspirada no popular livro de Elísabet Benavent rapidamente conquistou os espectadores em Portugal - no fim de semana de estreia, a primeira temporada chegou ao primeiro lugar do top diário do serviço de streaming, ficando à frente de "The Witcher".

A nova produção espanhola da Netflix acompanha Margot e David, dois jovens de mundos completamente diferentes. "Ela é herdeira de um império hoteleiro, ao passo que ele precisa de três empregos só para pagar as contas. Mas, quando os seus caminhos se cruzam, os dois percebem que dependem um do outro para reaver o amor das suas vidas", resume o serviço de streaming.

Ao longo dos episódios, depois de fugir do seu próprio casamento, Margot sente-se perdida. "Mal sabe ela que é David e o caos que o rodeia que a podem ajudar a encontrar o seu caminho", acrescenta a Netflix.

No primeiro episódio, Margot entra em pânico no dia do seu casamento. Já David tenta curar o seu coração partido. "Um encontro fortuito entre os dois é o início de uma aventura inesperada", destaca o serviço de streaming.

A minissérie "Um Conto Perfeito" é protagonizada por Anna Castillo e Álvaro Mel. Ana Belén, Lourdes Hernández (também conhecida como Russian Red), Ingrid García-Jonsson, Ane Gabarain e Elena Irureta completam o elenco.