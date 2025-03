"Um Diabo na Família: O Caso de Ruby Franke" é a próxima série documental do Disney+. Os três episódios estreiam-se esta quarta-feira, dia 19 de março, no serviço de streaming.

A produção centra-se no vlogger Ruby Franke, que foi detida por abuso de menores em agosto de 2023. "O caso rapidamente se tornou numa das histórias mais badaladas da América. Durante anos, o canal de YouTube da família Franke tinha apresentado uma vida familiar saudável e feliz, com quase 2,5 milhões de subscritores a acompanhá-la", lembra a plataforma em comunicado.

"Contudo, as famílias felizes raramente são aquilo que parecem. À medida que as falhas começaram a surgir, a família recorreu à conselheira Jodi Hildebrandt em busca de orientação – e rapidamente se viu presa num pesadelo", acrescenta o Disney+.

Só os Franke sabiam o que se passava dentro das suas quatro paredes. Pela primeira vez, Shari e Chad, os dois filhos mais velhos dos Franke, agora adultos, e Kevin, o marido de Ruby, partilham a sua história em detalhe diante das câmaras.

Com acesso exclusivo à família, aos seus amigos e vizinhos e a mais de mil horas de gravações inéditas do canal de YouTube, "Um Diabo na Família: O Caso de Ruby Franke" promete explorar a história não contada por trás do caso de Ruby Franke: "parte tragédia familiar, parte narrativa de amadurecimento e parte testemunho dos nossos tempos sobre os perigos de uma vida vivida online".