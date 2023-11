Foram apresentados os planos para "Yellowstone" e o universo à volta da saga criada por Taylor Sheridan, que pode ser vista em Portugal na plataforma SkyShowtime.

Em maio, foi confirmado oficialmente que a quinta temporada é o ponto final daquela que é a série de maiores audiências da atualidade na televisão linear norte-americana, uma popularidade reforçada pela reexibição este outono das duas primeiras temporadas com resultados sólidos no canal aberto CBS por causa da greve dos argumentistas e atores de Hollywood..

Após a exibição dos primeiros oito episódios da quinta temporada entre novembro de 2022 e 1 de janeiro de 2023, a segunda parte será lançada a partir de novembro de 2024.

Foi em junho de 2018 que começou a saga sobre o quotidiano do clã Dutton, que controla a maior fazenda de gado contínua nos EUA entre as pressões de uma reserva indígena e da comunidade local, rivalidades brutais, alianças instáveis e crimes por explicar, pretexto para mostrar choques culturais, económicos e políticos.

A estreia dos últimos episódios acontecerá um ano depois do que estava previsto, graças à greve dos argumentistas e atores, mas também de um drama nos bastidores à volta do envolvimento de Kevin Costner como o patriarca John Dutton: o ator está dedicado à rodagem de "Horizon", um 'western' para o cinema dividido em duas partes, o que reduz a sua disponibilidade.

Entre os rumores que circulavam, Costner só queria trabalhar durante uma semana nos episódios que faltam, o que estaria a ser "uma fonte de frustração" para Sheridan e e a causar "problemas de moral" aos outros atores da série, que junta Luke Grimes, Kelly Reilly, Wes Bentley, Cole Hauser, Kelsey Asbille e Gil Birmingham.

Segundo avança agora o Deadline, é "possível" que Costner venha a participar nos últimos episódios, que ainda não se sabe quantos são: começaram por ser anunciados seis, mas Sheridan disse posteriormente que "se achar que são precisos 10 episódios para fechar, eles vão dar-me 10. Será o tempo que for necessário".

Entretanto, o universo irá expandir-se com "1944" e "2024", séries que se juntam às prequelas "1883" (exibida entre 2021 e 2022) e "1923" (com Helen Mirren e Harrison Ford, vista entre 2022 e 2023 e que terá uma segunda temporada).

Os títulos anunciados pela MTV Entertainment Studios e 101 Studios são provisórios e não foram adiantados mais pormenores, mas o que circula dentro da indústria é que Matthew McConaughey será o protagonista de "2024", acompanhado por atores da série original "Yellowstone".

“Em cinco anos, transformámos 'Yellowstone' de um programa da TV a cabo de sucesso nos EUA, com cinco milhões de espectadores, numa franquia de sucesso global com mais de 100 milhões de fãs em todo o mundo e múltiplas extensões – e estamos apenas a começar. No seguimento do sucesso de '1883' e '1923', os nossos novos 'spinoffs' planeados, '1944' e '2024', levarão o público a uma jornada emocionante, nova e inesperada, com uma narrativa complexa e cativante que se tornou uma marca registada da franquia e ajudou a transformá-la num fenómeno cultural mundial – graças à mestria criativa de Taylor Sheridan", destacou o presidente executivo da Showtime & MTV Entertainment Studios em comunicado.