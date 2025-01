Ano novo, séries novas... e regressos de outras. Janeiro conta vários exemplos de ambas, sobretudo no streaming, que continua a ter a esmagadora maioria das apostas - cenário que está longe de ser uma novidade, como os prémios televisivos também atestam há anos.

Os primeiros dias do mês já marcaram os regressos de "The Rig", "Bandidos", "O Clube" ou "Wisting" e as estreias de "Sinto a Tua Falta", "Estava Escrito nas Estrelas", "As Crónicas de Spiderwick" ou "Descoberta Decisiva".

Entre as novidades iniciais está também "Sweetpea", comédia negra britânica protagonizada por uma atriz que já se tornou um rosto habitual no pequeno ecrã: Ella Purnell, que começou no cinema e se tem destacado em "Yellowjackets", "Fallout", "Star Trek: Prodigy" e "Arcane" (é dela a voz de Jinx). Estreada dia 2 na SkyShowtime, a série criada por Kirstie Swain ("Pure", "Run") adapta os livros de CJ Skuse e acompanha uma jovem constantemente ignorada e a viver um período difícil que se torna uma assassina sem ninguém estar à espera (começando por ela própria). Ponto de partida para uma reflexão sobre o bullying e o trauma, o primeiro crime inaugura uma nova fase que, além dos primeiros seis episódios, continua numa segunda temporada já confirmada. O arranque sabe dosear drama e humor, é bem defendido por Purnell e tem uma banda sonora que vai dos Ladytron às Spice Girls.

Também marcada pelos códigos do thriller, mas com reforço de ficção científica em modo distópico, "Separação" ("Severance", no título original em inglês) regressa finalmente este mês à Apple TV+, três anos depois da estreia da primeira temporada. A segunda época da muito elogiada (e premiada) série Dan Erickson (com Ben Stiller entre os produtores e realizadores) chega à plataforma de streaming no dia 17, com dez novos episódios. Mas também aí os fãs terão de ter paciência: o regresso faz-se com um capítulo por semana (tirando os dois primeiros, estreados de uma assentada), às sextas, mas o lado cerebral e o ritmo geralmente pouco apressado deste retrato de um escritório singular e inquietante até se dará melhor com esse formato do que com o de binge-watching. De volta estão também Adam Scott, Patricia Arquette, Christopher Walken ou John Turturro, aos quais se juntam Gwendoline Christie, Bob Balaban, Alia Shawkat ou Robby Benson.

Já no Disney+, é tempo de mais uma série da Marvel. "O Teu Amigo da Vizinhança Homem-Aranha" estreia-se no dia 29 e propõe um novo olhar sobre Peter Parker e companhia. Ambientada num universo alternativo, esta aposta na animação debruça-se sobre os primeiros anos do Homem-Aranha com um estilo e tom que homenageiam as aventuras iniciais do super-herói nova-iorquino na BD, nos anos 1960. Criada por Jeff Trammell ("Craig of the Creek"), conta com Colman Domingo ou Hugh Dancy no elenco de vozes, além de Charlie Cox e Vincent D'Onofrio, que recuperam Matt Murdock/Demolidor e Wilson Fisk/Rei do Crime, respetivamente, depois das interpretações em séries de imagem real. Norman e Harry Osborn e Otto Octavius são outras personagens garantidas na saga de dez episódios que já tem uma segunda temporada em desenvolvimento.

Outro recuo às origens de uma figura icónica, "Dexter: Original Sin" estreia-se a dia 30 na SkyShowtime e revela a transição do protagonista de jovem aluno para o assassino em série que marcou como poucos a história de televisão. Da autoria do criador de "Dexter" e da minissérie "Dexter: New Blood", Clyde Phillips, o drama criminal decorre no início da década de 1990 e acompanha a personagem durante o estágio em investigação forense no Departamento da Polícia de Miami. Patrick Gibson encarna o antiherói celebrizado por Michael C. Hall (ator que narra esta prequela) e o elenco reúne nomes como Christian Slater, Patrick Dempsey ou Sarah Michelle Gellar. A primeira temporada tem dez episódios e as reações iniciais da generalidade da crítica - depois da estreia nos EUA, em dezembro do ano passado - foram positivas, embora não tremendamente entusiastas.

O final do mês traz ainda o regresso de "Mo", série aplaudida mas menos popular do que merecia. A segunda e última temporada da comédia criada por Mo Amer (que também assume o papel protagonista) e Ramy Youssef estreia-se dia 30 na Netflix, três anos depois da primeira, reencontrando o refugiado palestiniano que vive em Houston mas tenta regressar à sua terra natal. Numa altura em que a Palestina tem sido devastada por Israel, este retrato, já de si aconselhável, adquire uma ressonância particular, mas fica por saber se a tragédia dos últimos meses será de alguma forma abordada nos novos episódios.

Fique a par de todas as séries de janeiro:

Dia 1: Kisarazu Cat's Eye (T1)

Netflix

Dia 1: Sinto a Tua Falta (minissérie)

Netflix

Dia 1: The Black Swindler (T1)

Netflix

Dia 2: Sweetpea (T1)

SkyShowtime

Dia 2: The Rig (T2)

Amazon Prime Video

Dia 3: Bandidos (T2)

Netflix

Dia 3: O Clube (T6)

OPTO

Dia 4: Estava Escrito nas Estrelas (T1)

Netflix

Dia 6: O Meu Casamento Feliz (T2)

Netflix

Dia 6: Wisting (parte 2 da T3)

22h10 no AMC

Dia 6: As Crónicas de Spiderwick (T1)

22h15 no SyFy

Dia 7: Descoberta Decisiva (minissérie)

Netflix

Dia 7: O Abismo (minissérie)

22h00 na RTP2

Dia 7: Lei & Ordem: Unidade Especial (T26)

22h20 no STAR Life

Dia 8: A Colina dos Cães (T1)

Netflix

Dia 8: Grown-ish (T6)

Disney+

Dia 8: Perfil Falso (T2)

Netflix

Dia 8: Subterrâneo (T1)

Netflix

Dia 8: Wolf Hall: O Espelho E A Luz (T2 - última)

22h10 no TVCine Edition

Dia 8: FBI (T7)

22h15 no STAR Channel

Dia 8: FBI: International (T4)

22h55 no STAR Channel

Dia 9: Asura (T1)

Netflix

Dia 9: O Despertar do Oeste Americano (minissérie)

Netflix

Dia 9: On Call (T1)

Amazon Prime Video

Dia 9: Rogue Heroes (T2)

Max

Dia 9: The Upshaws (parte 6)

Netflix

Dia 9: 30 Dias de Desejo (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 10: Arrepios: O Desaparecimento (T2)

Disney+

Dia 10: Machos Alfa (T3)

Netflix

Dia 10: Sentença de Morte (T1)

Netflix

Noah Wyle volta ao serviço de urgência: The Pitt

Dia 10: The Pitt (T1)

Max

Dia 11: Sakamoto Days (T1)

Netflix

Dia 13: Laid (T1)

SkyShowtime

Dia 13: 9-1-1: Lone Star (T5 - última)

22h20 no STAR Life

Dia 13: Red Eye (T1)

22h00 no AXN

Dia 14: La Fièvre – O Escândalo (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 15: Desordem Pública (T1)

Netflix

Dia 16: Amantes Anónimos (T1)

Netflix

Dia 16: Castlevania: Nocturne (T2)

Netflix

Dia 16: Harley Quinn (T5)

Max

Dia 16: XO, Kitty (T2)

Netflix

Dia 16: Vera (T13)

22h00 no STAR Crime

Dia 16: FBI: Most Wanted (T6)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 17: La Liberación (T1)

Amazon Prime Video

Dia 17: Separação (T2)

Apple TV+

Dia 20: O Caso do Rio Sambre (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 22: Prime Target (T1)

Apple TV+

Dia 22: Whiskey on the Rocks (T1)

Disney+

Dia 22: Father Brown (T11)

STAR Crime

Dia 22: Quarto 309 (T1)

22h15 no AXN White

Dia 23: Harlem (T3)

Amazon Prime Video

Dia 23: O Agente da Noite (T2)

Netflix

Dia 23: Investigação Criminal: Origens (T1)

22h15 no STAR Channel

Dia 24: C.B. Strike: The Ink Black Heart (T6)

Max

Dia 24: Guarda Partilhada (T1)

Disney+

Dia 24: Os Machões (T1)

Netflix

Dia 27: Beleza Fatal (T1)

Max

Dia 27: Chicago Med (T10)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 28: Paradise (T1)

Disney+

Dia 28: Chicago Fire (T13)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 28: Mademoiselle Holmes (T1)

22h15 no STAR Crime

Dia 29: Mythic Quest (T4)

Apple TV+

Dia 29: O Hooligan (T1)

Netflix

Dia 29: O Teu Amigo da Vizinhança Homem-Aranha (T1)

Disney+

Dia 29: Chicago P.D. (T12)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 29: Doctor Odyssey (T1)

22h20 no STAR Life

Dia 30: Dexter: Original Sin (T1)

SkyShowtime

Dia 30: Mo (T2)

Netflix

Dia 30: O Recruta (T2)

Netflix

Dia 31: A Menina de Neve (T2)

Netflix

Dia 31: Sempre em Alta (T2)

Netflix

Dia 31: The Eastern Gate (T1)

Max

Dia 31: The Seven Deadly Sins: Os Quatro Cavaleiros do Apocalipse (T2)

Netflix