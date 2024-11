A SkyShowtime divulgou o trailer oficial de "Dexter: Original Sin".

Com 10 episódios a estrear a partir de 30 de janeiro, esta série é a prequela que "conta o início da história do assassino em série favorito da América...ainda em formação", como destaca a apresentação oficial.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.

A nova produção do serviço de streaming vai contar com Patrick Gibson na pele do protagonista, Dexter Morgan; já Christian Slater será Harry Morgan, o pai adotivo de Dexter e detetive de homicídios e Molly Brown (Senior Year) vai interpretar o papel da irmã mais nova de Dexter, Debra Morgan.

Patrick Dempsey também se junta ao elenco como ator regular como Aaron Spencer, o Capitão dos Homicídios de Miami que tem uma relação de décadas com Harry Morgan (Slater). Sarah Michelle Gellar será uma das atrizes convidadas e vai interpretar Tanya Martin, a chefe do CSI do Departamento de Polícia de Miami e a nova chefe de Dexter Morgan.

James Martinez, Christina Milian, Alex Shimizu e Reno Wilson completam o elenco. Clyde Phillips, nomeado para um Emmy, vai regressar como showrunner e produtor executivo.

Passada em Miami em 1991, "Dexter: Original Sin" vai acompanhar Dexter na sua transição de aluno para um assassino em série vingativo.

"Quando os seus impulsos sanguinários já não podem mais ser ignorados, Dexter tem de aprender a canalizar as suas energias mais sombrias. Orientado pelo seu pai, Harry, Dexter adota um código criado para o ajudar a encontrar e matar pessoas que merecem ser eliminadas da sociedade, sem chamar a atenção das autoridades. Este é um desafio para o jovem Dexter que está a iniciar um estágio em investigação forense no Departamento da Polícia de Miami", resume a SkyShowtime.