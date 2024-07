Não é preciso esperar pela rentrée para uma oferta assinalável de novidades na televisão e, sobretudo, nas plataformas de streaming. E entre as mais curiosas poderá vir a estar "Sunny", aposta que, ao contrário do que o título sugere, tem pouco de luminoso. Esta é antes uma comédia negra que vê a protagonista, uma norte-americana a viver no Japão (Rashida Jones), lidar com o desaparecimento do marido e do filho num misterioso acidente. Mas o seu quotidiano passa a ser marcado por um robô doméstico que a ajudará a descobrir o que aconteceu à sua família. Criada por Katie Robbins, argumentista de "The Affair", e tendo como base o romance "The Dark Manual", de Colin O'Sullivan, a primeira temporada da série da Apple TV+ conta com dez episódios e estreia-se a 10 de julho. Os dois primeiros capítulos ficam disponíveis na plataforma nesse dia, os restantes chegam nas quartas-feiras seguintes.

No dia seguinte, 11 de julho, "Festa Da Salsicha: Comilândia" chega à Amazon Prime Video. A minissérie de animação para adultos dá continuidade ao filme "Salsicha Party" (2016), de Conrad Vernon e Greg Tiernan, e promete manter o seu espírito irreverente e esgrouviado. Até porque além de voltar a ter os créditos de Vernon, inclui os de Seth Rogen e Evan Goldberg como cocriadores, que já tinham sido dois dos argumentistas da aventura cinematográfica. Roger é novamente a voz de Frank, a salsicha protagonista, e com ele regressam Kristen Wiig, Michael Cera ou Edward Norton ao longo de oito episódios nos quais os alimentos tentam libertar-se da tirania dos humanos.

The Bear

Dia 17, o Disney+ acolhe a terceira temporada de "The Bear", uma das séries-sensação dos últimos anos, depois de se ter estreado na plataforma norte-americana Hulu a 26 de junho. O aplauso crítico não tem sido tão consensual como nas épocas anteriores, mas isso não deverá impedir que esta comédia dramática (ou drama com toques de comédia, conforme o gosto do espectador) ambientada num restaurante de Chicago seja das que vão marcar o verão televisivo. Josh Hartnett, John Cena e os chefs Daniel Boulud, René Redzepi e Thomas Keller são alguns dos novos rostos da leva de dez episódios - e a quarta temporada já está confirmada.

A 19 de julho, Natalie Portman torna-se mais um nome do cinema a destacar-se no pequeno ecrã com "A Mulher no Lago". A minissérie da Apple TV+, baseada no romance homónimo de Laura Lippman, acompanha a investigação de dois homicídios em Baltimore, EUA, durante os anos 1960: a de uma criança e de uma mulher. A atenção dada à primeira ofusca a segunda, mas não para a protagonista, uma dona de casa judia que se torna jornalista e pretende resolver o caso. A mistura de drama e thriller criada por Alma Har'el ("Honey Boy") desenrola-se ao longo de sete episódios e os dois primeiros ficam disponíveis no dia da estreia. Os restantes chegarão à plataforma de streaming nas sextas-feiras seguintes.

Kaos

Já a Netflix tem entre as grandes apostas "Kaos", da qual o cartão de visita tem sido Jeff Goldblum no papel de Zeus. Abordagem muito livre, e em tom de comédia negra, à mitologia grega, a série situa a ação nos dias de hoje e mostra um mundo no qual os deuses estão em crise. E quando três humanos descobrem uma ligação especial entre eles, o estatuto dessas figuras milenares (e aqui vistas como corruptas) pode mesmo estar em risco. Da autoria da britânica Charlie Covell, argumentista da recomendável "The End of the F***ing World", os oito episódios estreiam-se na plataforma no dia 29.

Fique a par de todas as estreias de julho:

Dia 1: Morangos com Açúcar (T3)

Amazon Prime Video

Dia 3: Ainda Não Estou Morta (T2 - última)

Disney+

Dia 3: Cisne Vermelho (T1)

Disney+

Dia 3: Wolf Hall (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 3: FBI: International (T3)

22h15 no STAR Channel

Dia 4: O País de Tanabata (T1)

Disney+

Dia 4: Will Trent (T2)

22h20 no STAR Life

Dia 5: Las Pelotaris 1926 (minissérie)

SkyShowtime

Dia 5: Mirzapur (T3)

Amazon Prime Video

Dia 5: Pedaço de Mim (T1)

Netflix

Dia 6: Lei & Ordem (T23)

SkyShowtime

Dia 9: Os Mistérios de Brokenwood (T10)

22h00 no STAR Crime

Dia 10: Eva Para Sempre (T2)

Netflix

Dia 10: Sunny (T1)

Apple TV+

Dia 11: Festa da Salsicha: Comilândia (minissérie)

Amazon Prime Video

Dia 11: Um Novo Eu (T2)

Netflix

Dia 11: Vikings: Valhalla (T3 - última)

Netflix

Dia 12: Asli Entre Herdeiros (T1)

21h25 no AXN White

Asli Entre Herdeiros

Dia 15: Boa Vizinhança (T6)

22h10 no STAR Comedy

Dia 12: Eu (T1)

Apple TV+

Dia 12: Exploding Kittens (T1)

Netflix

Dia 12: Toda Família Tem (T1)

Prime Video

Dia 15: SkyMed (T1)

22h20 no STAR Life

Dia 16: All American: Homecoming (T3)

Max

Dia 17: O Gangue das Luvas Verdes (T2)

Netflix

Dia 17: T. P. Bon (T2)

Netflix

Dia 17: The Bear (T3)

Disney+

Dia 18: Cobra Kai (parte 1 da T6)

Netflix

Dia 18: Dr4g0n (T1)

Globoplay

Dia 18: O Senhor da Casa (T1)

Netflix

Dia 19: Betty, A Feia: A História Continua (T1)

Amazon Prime Video

Betty, A Feia: A História Continua

Dia 19: A Mulher no Lago (minissérie)

Apple TV+

Dia 19: Sweet Home (T3 - última)

Netflix

Dia 19: Those About to Die (T1)

Amazon Prime Video

Dia 22: Family Guy (T22)

17h10 no STAR Comedy

Dia 24: Anatomia de Grey (T20)

Disney+

Dia 24: Os Bandidos do Tempo (T1)

Apple TV+

Dia 25: Decameron (T1)

Netflix

Decameron

Dia 25: Kleo (T2)

Netflix

Dia 25: Tell Me Everything (T2)

Max

Dia 25: Vigaristas de Tóquio (T1)

Netflix

Dia 26: Elite (T8 - última)

Netflix

Dia 26: Impuros (T5)

Disney+

Dia 26: O Príncipe Dragão: O Mistério de Aaravos (T6)

Netflix

Dia 26: Van Der Valk (T4)

STAR Crime

Dia 29: Futurama (T12)

Disney+

Dia 29: Kaos (T1)

Netflix

Dia 30: Evil (T4 - última)

TVCine Emotion

Dia 31: Las Azules (T1)

Apple TV+

Dia 31: Miss Scarlet, Detetive Privada (T2)

22h00 no STAR Crime