Uma das melhores comédias recentes da Netflix, a australiana "Fisk" inaugurou as novidades televisivas do último mês do ano com a segunda temporada. Estreada em outubro de 2022 no seu pais-natal, chegou dia 1 à plataforma de streaming e, tal como a primeira, conta com seis episódios. A aposta da ABC Television acompanha Helen Tudor-Fisk, uma advogada que se muda de Sydney para Melbourne depois de o casamento desmoronar, recomeçando a vida num novo escritório. Protagonizada por Kitty Flanagan, que também é uma das criadoras, argumentistas e realizadoras, a série ainda aguarda a confirmação da terceira época.

Outra grande novidade de dezembro da Netflix, a segunda temporada de "Sweet Home" também está disponível na íntegra desde dia 1 e continua, finalmente, a saga iniciada em 2021. Baseada na BD online homónima de Kim Kan-bi e Hwang Young-chan, editada desde 2017, a produção sul-coreana combina terror e ficção científica e segue uma contágio em Seul que transforma as vítimas em criaturas bizarras, muitas vezes ameaçadoras. Partindo da rotina de um adolescente, é das derivações mais inventivas da mitologia dos zombies dos últimos tempos e vale-se de uma galeria de personagens memoráveis. Sangue fresco, este.

Também criada por um estúdio sul-coreano, Mir, "As Minhas Aventuras com o Super-Homem" é um dos destaques da HBO Max e chega à plataforma no dia 11. Regresso aos dias de jovem adulto de Clark Kent, a série de animação propõe um retrato do seu dia a dia enquanto repórter no Daily Planet, ao lado da jornalista Lois Lane, por quem começa a apaixonar-se (spoilers: é recíproco) e do fotógrafo Jimmy Olsen. A primeira temporada, desenvolvida por Jake Wyatt ("Steven Universe", "Ducktales"), conta com dez episódios e foi muito elogiada na altura da estreia na Adult Swim, no verão passado. Talvez por isso a segunda já esteja em produção.

Dia 18, a SkyShowtime estreia "Smothered", comédia romântica britânica de seis episódios que arranca com um casal (interpretado por Danielle Vitalis e Jon Pointing) que se conhece num bar de karaoke londrino. Depois de passarem a noite juntos, os protagonistas comprometem-se a manter o relacionamento durante três semanas e a não voltarem a falar a partir daí. Se serão bem-sucedidos ou nem por isso, fica para descobrir nesta aposta da Sky Comedy criada pela canadiana Monica Heisey, argumentista de "Schitt’s Creek" e "Supermães", cujo elenco peculiar inclui ainda a comediante Aisling Bea ou os cantores Rebecca Lucy Taylor (Self Esteem) e Jordan Stephens (que fez parte dos Rizzle Kicks).

Dia 22, há novas (super)aventuras Marvel. A segunda temporada de "E Se...?" estreia-se no Disney+ e traz mais dez histórias alternativas narradas pelo Vigia (voz de Jeffrey Wright). A aposta de animação de antologia volta a focar versões diferentes dos super-heróis que protagonizaram os filmes e séries em imagem real, apresentando mais algumas pelo caminho. Uma das novas caras é Kahhori, mulher indígena e personagem inédita em destaque no primeiro episódio, centrado em Peggy Carter. Nos capítulos seguintes, que chegam ao ritmo de um por dia até 30 de dezembro, estão confirmados regressos do Homem de Ferro, Thor, Homem-Formiga, Viúva Negra, Doutor Estranho, Feiticeira Escarlate, Bucky ou Gamora.

A fechar o mês, uma das estreias mais aguardadas da Netflix: "Berlín" chega à plataforma dia 29 e é o primeiro (mas dificilmente o último) spin-off da espanhola "La Casa de Papel". E pouco importa que o protagonista, encarnado pelo carismático Pedro Alonso, tenha morrido na série-mãe. Afinal, esta é uma prequela que recua ao passado do ladrão sarcástico e calculista, encontrando-o ao lado de um outro gangue, em Paris, numa minissérie de oito episódios. Rodada entre Espanha e França, foi igualmente criada por Álex Pina, em colaboração com Esther Martínez Lobato, argumentista de "La Casa de Papel", "White Lines" ou "Vis a Vis".

Fique a par de todas as estreias de dezembro:

Dia 1: Fisk (T2)

Netflix

Dia 1: Slow Horses (T3)

Apple TV+

Dia 1: Sweet Home (T2)

Netflix

Dia 2: Bem-Vindos a Samdal-ri (T1)

Netflix

Dia 6: A História Delas (T1)

Disney+

Dia 6: A Paz de Marselha (T1)

Netflix

Dia 6: Soundtrack #2 (antologia)

Disney+

Dia 6: The Chelsea Detective (T1)

22h00 no FOX Crime

Dia 6: Travessuras da Menina Má (T1)

22h00 na RTP2

Dia 7: Analog Squad (T1)

Netflix

Dia 7: Boom Boom Bruno (T1)

HBO Max

Dia 7: Detesto o Natal (T2)

Netflix

Dia 7: Eu e os Rapazes da Família Walter (T1)

Netflix

Dia 7: Sempre em Alta (T1)

Netflix

Dia 11: As Minhas Aventuras com o Super-Homem (T1)

HBO Max

Dia 12: Los Farad (T1)

Amazon Prime Video

Dia 13: 1670 (T1)

Netflix

Dia 13: Tierra incógnita (T2 - última)

Disney+

Dia 13: Joe Vs Carole (minissérie)

22h10 no TVCine Emotion

Dia 14: O Voo do Pássaro (T2)

Netflix

Dia 14: The Crown (parte 2 da T6 - última)

Netflix

Dia 14: Yu Yu Hakusho (T1)

Netflix

Dia 14: L Word: Geração Q (T1)

22h10 no TVCine Edition

Dia 15: Archer (T14 - última)

Netflix

Dia 15: Carol & the End of the World (T1)

Netflix

Dia 15: Reacher (T2)

Amazon Prime Video

Dia 15: Yoh! Christmas (T1)

Netflix

Dia 15: Vera (T12)

22h00 no FOX Crime

Dia 18: Homens da Lei: Bass Reeves (minissérie)

SkyShowtime

Dia 18: Smothered (T1)

SkyShowtime

Dia 19: Natal de Motherland (especial de Natal)

HBO Max

Dia 19: Power Play (T1)

Filmin

Dia 20: Cindy la Regia: A Série (T1)

Netflix

Dia 20: Dragons of Wonderhatch (T1)

Disney+

Dia 20: Percy Jackson (T1)

Disney+

Dia 21: Gigolò per caso (T1)

Amazon Prime Video

Dia 21: The Equalizer (T3)

22h15 na FOX

Dia 22: Dr. Morte (T2)

HBO Max

Dia 22: E Se...? (T2)

Disney+

Dia 22: O Monstro de Gyeongseong (parte 1 da T1)

Netflix

Dia 22: Outlander (parte 1 da T7)

Netflix

Dia 24: The Manny (T1)

Netflix

Dia 25: Doctor Who: The Church on Ruby Road (especial de Natal)

Disney+

Dia 26: Father Brown (T10)

22h00 no FOX Crime

Dia 26: Bargain (minissérie)

22h10 no TVCine Edition

Dia 28: Rececionista Pokémon (T1)

Netflix

Dia 29: Berlín (minissérie)

Netflix