"Não estou morto!", brinca o ator Pedro Alonso durante a conferência de imprensa de apresentação do spin-off de "La Casa de Papel" focado na sua personagem. O humor faz sentido, já que os fãs sabem que Berlín morreu no final da primeira temporada da série espanhola que se tornou num fenómeno mundial mas nunca deixou a série. Continuou, aliás, a ter o mesmo protagonismo ao longo de todas as temporadas, em cenas com recurso a flashbacks.

Agora voltamos atrás no tempo nesta prequela para saber mais sobre a personagem numa nova série cuja rodagem começará a 3 de outubro e se dividirá entre Espanha e França, como confirmou o criador Álex Pina ao SAPO Mag durante a conferência de imprensa de apresentação. "Estamos prestes a começar a rodagem e estamos a escrever ao mesmo tempo. Estamos a transportar agora os camiões para França para começar a rodar", disse o criador e argumentista.

Pedro Alonso referiu-se várias vezes durante a conversa à sua personagem como um "parque temático". "Sobrevive à morte, ao limbo, ao inferno, ao lado negro", disse o ator sobre a sua personagem, mostrando-se entusiasmado por regressar ao papel, agora com personagens completamente novas a rodeá-lo.

Também os criadores da série Esther Martínez Lobato e Álex Pina mostraram durante a conferência de imprensa o que há de cativante na personagem: "Berlín tem a personalidade mais efervescente para a colocar num outro universo. Gostámos muito da ideia de introduzir um novo grupo à volta de Berlín num estado emocional diferente".

Na sessão de apresentação estiveram presentes os restantes atores do elenco, aqui a estrear-se no universo "La Casa de Papel" e que farão parte do "gangue" de Berlín, assim como os criadores

Pedro Alonso retoma o papel do hedonista e astucioso Berlín e consigo tem um novo "gangue": Michelle Jenner interpreta Keila, uma engenheira electrónica "nerd"; Tristán Ulloa é Damián, um catedrático filantropo e confidente de Berlín; Begoña Vargas interpreta Cameron, uma kamikaze que vive sempre no limite; Julio Peña Fernández dá vida a Roi, o fiel escudeiro de Berlín; e Joel Sánchez interpreta Bruce, o implacável homem de ação no grupo.

Os oito episódios da série, criada por Esther Martínez Lobato e Álex Pina são escritos por David Oliva, David Berrocal, Esther Martínez Lobato e Álex Pina e realizados por Albert Pintó, David Barrocal e Geoffrey Cowper.

Sobre potenciais participações de outros atores de "La Casa de Papel" ou eventuais referências à série original, os criadores não levantam o véu e dizem que não querem fazer spoilers.

À pergunta sobre se o plano será haver mais do que uma temporada e sobre se já há um final pensado, Álex Pina brinca dizendo "sim, vamos matá-lo". E Pedro Alonso diz não ter dúvida em dizer, entre risos, que a Netflix "está a perder uma oportunidade de ouro de fazer outro spin-off", o de Arturito, outra das personagens mais amadas e odiadas da série original.

"Berlín" não tem ainda data de estreia confirmada.