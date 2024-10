Foi revelado o trailer de "The Franchise", que chega à plataforma Max a 7 de outubro.

Este é um dos lançamentos televisivos com mais "pedigree" até ao final do ano: a minissérie é criada por Jon Brown, produtor-executivo de "Succession", que se juntou com Armando Iannucci, o criador de "Veep" e o realizador vencedor dos Óscares Sam Mendes, que dirige o primeiro episódio.

A proposta destes veteranos não podia ser mais atual: uma sátira que mergulha no mundo secreto de que é fazer um filme de super-heróis na grande fábrica de Hollywood.

"'The Franchise' segue a equipa de um franchise de filmes indesejado que luta pelo seu lugar num universo cinematográfico selvagem e indisciplinado. A série de comédia ilumina o caos secreto dentro do mundo do cinema de super-heróis, para fazer a pergunta – de que é feita a salsicha cinematográfica? Porque cada louco tem uma história de origem", destaca a sinopse oficial da série.

Além de Daniel Brühl, veterano vilão do Universo Cinematográfico Marvel, à frente das câmaras surgem atores como Himesh Patel, Richard E. Grant, Aya Cash, Jessica Hynes, Billy Magnussen, Lolly Adefope, Darren Goldstein e Isaac Cole Powell.

“Todas a investigação que fizemos – e foi imensa, conversámos com tantas pessoas – o caos real [nos filmes de super-heróis] foi realmente surpreendente”, disse Jon Brown recentemente à revista The Hollywood Reporter.

E acrescentou: “As pessoas acham que estes filmes estão arrumados em fases organizadas para os próximos 10 anos. Depois ouve-se falar de um set onde, de manhã, chega literalmente uma limusina, desce a janela e distribuem novas páginas do argumento. Ou os produtores no set têm oito versões abertas do mesmo argumento e passam por cada a escolher os diálogos, fazendo uma cena Frankenstein do nada. Ou o estúdio envia um ator ao set pela manhã e basicamente reescrevem toda a cena do dia [para acomodar a adição de elenco de última hora]. Poderia pensar-se que tudo isto foi decidido há dois anos, mas aconteceu muito nos filmes da Marvel e da DC”

De facto, o criador da série diz os argumentistas se viram na posição esquisita de ter de fazer escolhas menos delirantes para as histórias do que as anedotas verdadeiras que ouviram das pessoas com quem falaram.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.