As autoridades britânicas declararam "alerta vermelho" em várias zonas do país, incluindo Londres e arredores, devido à tempestade Eunice.

Esta sexta-feira, dia 18 de fevereiro, os ventos forte destruíram parcialmente a cobertura da O2 Arena, a maior sala de espetáculos de Londres. O espaço tem capacidade para 23 mil pessoas e é uma das maiores da Europa, juntamente com a Manchester Arena, a Lanxess Arena, em Colónia, e a Arena Kombank, em Belgrado.

Nas redes sociais foram partilhadas várias imagens da arena londrina.

Veja as publicações:

O Serviço de Meteorologia Britânico (Met, sigla inglesa) emitiu o alerta máximo, com perigo de vida, para o sul do País de Gales, os condados ingleses de Devon, Cornualha e Somerset, bem como Londres e a área do sudeste inglês.

As outras zonas do país também estão em alerta para ventos fortes e as autoridades decidiram encerrar as escolas e suspender os serviços ferroviários.

As autoridades pediram à população que evite deslocações devido ao perigo de queda de árvores ou outros objetos.

O Governo britânico realizou na quinta-feira uma reunião de emergência da Comissão para as Contingências Civis [conhecida como Cobra, responsável por determinar medidas para situações de emergência nacional] para avaliar os preparativos, ordenando o destacamento do exército para algumas zonas do país, sobretudo no sudoeste de Inglaterra, que podem sofrer inundações ou cortes de energia.

O meteorologista-chefe do Met, Paul Gundersen, disse aos meios de comunicação locais que o aviso "vermelho" "indica um perigo significativo à vida porque ventos extremamente fortes podem causar possíveis danos às estruturas" das casas.