O Wine & Music Valley é mais do que um festival de música, é um evento que “junta o melhor que o Douro dá que são os “vinhos”, “a gastronomia” e um “cenário único” e “idílico”, complementando-se com música que tem no primeiro dia o cabeça de cartaz o músico britânico Bryan Ferry, adiantou em entrevista telefónica à Lusa Manuel Osório, um dos mentores do evento cultual e vínico.

Inspirado no vinho da região do Douro, o Wine & Music Valley acontece no caís comercial de Lamego, junto à margem esquerda do rio Douro, numa área de seis hectares - equivalente a cerca de seis campos de futebol -, e durante dois dias, de 14 a 15 de setembro -, em época de vindimas, os visitantes vão poder “pisar uvas à moda antiga”, “provar vinhos da região", observar 'showcookings' e "fazer tratamentos de vinoterapia", descreveu Manuel Osório.

Ainda no primeiro dia do evento vão subir ao palco do evento a fadista Marisa, António Zambujo, o DJ Vibe e Filipe Vargas, acrescentou a organização, revelando que a produção e a promoção do evento estão a cargo da Better Worlds (empresa que organiza o Rock in Rio).

O festival, que conta com o apoio da Turismo do Porto e Norte de Portugal, tem um orçamento de “dois milhões de euros” e o objetivo é apostar “na qualidade”, com “retorno a médio prazo”, observou Manuel Osório, acrescentando que o projeto é para realizar durante os próximos cinco anos, ou seja até 2023.