Bragado, no vídeo inaugural da iniciativa, fala da importância da música como elemento de coesão social, alertando para os muitos postos de trabalho em risco no setor, com o combate à pandemia.

Depois de Bragado, e durante as próximas duas semanas, mais 13 artistas espanhóis surgirão online para falar das suas preocupações e do seu trabalho, durante a quarentena, e para o mostrarem. Os vídeos ficam disponíveis no endereço www.spainculture.pt/14-dias-14-artistas/.

Esta iniciativa dá continuidade a um projeto surgido no consulado espanhol em Nova Iorque, que decorreu de 23 de março a 5 de abril.

SUSO33, Kirmen Uribe, Aitor Lara, Los Bravú, Javier Mariscal, Marc Parejo e Anna Miñana, José María Sicilia, Rossy de Palma, Jaime Súnico, Xavier Mascaró, Santiago Ydañez, Santiago Auserón, Miki Leal e María Pagés foram os 14 artistas que participaram no projeto nova-iorquino.