A quarta edição do Vagos Metal Fest registou um total de 18 mil entradas no recinto, ao longo dos quatro dias do festival, entre 7 e 10 de agosto, anunciou a organização do evento.

À 'Capital do Metal' chegaram visitantes um pouco de todo o mundo: Espanha, Alemanha, Finlândia, Inglaterra, EUA e Inglaterra foram os países com maior representação no festival que se realiza na Quinta do Ega, na vila dos arredores de Aveiro.

A Amazing Events, promotora do Vagos Metal Fest, anunciou os primeiros nomes para 2020 em exclusivo aos fãs presentes no recinto, disponibilizando 100 bilhetes para venda na bilheteira local, que esgotaram em menos de 24 horas.

Os norte-americanos Testament 'encabeçam' este primeiro anúncio, juntamente com os austríacos Harakiri for the Sky, os holandeses Asphyx (que estiveram em Portugal em 2017 precisamente num ‘aquecimento’ para o festival de Vagos), e a banda de folk metal norueguesa Trollfest.

Os passes gerais "early-bird" para a próxima edição do Vagos Metal Fest foram hoje postos à venda e custam 75 euros.