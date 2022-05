De acordo com o agenciamento do artista, “a muito desejada apresentação oficial do álbum levará Tiago Bettencourt e a sua banda ao Porto, no dia 20 de maio, no Hard Club, e a Lisboa, no dia 21 de maio, no Capitólio”.

Semanas antes de ser editado, “2019 Rumo ao Ecplise” tinha sido desvendado numa série de concertos intimistas pelo país, para plateias que variaram entre as 20 e as 50 pessoas.

Em dezembro do ano passado, Tiago Bettencourt levou para o palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, as sessões “Tiago na Toca”, que aconteceram em várias segundas-feiras, a partir da sala de casa do músico, durante os confinamentos impostos pela pandemia da COVID-19.