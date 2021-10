A Roda Gigante PiscaPisca.pt é a mais recente novidade do Rock in Rio Lisboa, anunciou a organização do evento esta quinta-feira.

"São 24 cabines de pura diversão e muita música, com a melhor vista da Cidade do Rock: cenários únicos alusivos ao mundo do entretenimento – como cabine Back to 90’s, Fifty, Dance, entre outras; playlists tailor made comandadas pelos passageiros; companheiros de viagem surpresa; ativações; e sorteios com prémios que também incluem visitas ao backstage, refeições no Continente Chef’s Garden, rodadas de cerveja, entre outros", pode ler-se no comunicado.

"A diversão vai começar antes do embarque, no Hall Pisca Pisca, onde se estende uma Pink Carpet e onde acontecerão live acts com DJs, entre os quais o piloto António Félix da Costa, e outras performances e visitas flash de alguns dos TikTokers do momento", acrescenta.

A organização assinala ainda que a Roda Gigante ganha maior protagonismo próxima edição e "apresenta-se como ponto de contacto das várias 'conversas' do festival, podendo abordar nas suas cabines temas como entretenimento, inclusão, pluralidade, ambiente, cidades do futuro, inclusão digital".

"A roda gigante vai ser um dos pontos altos do Rock in Rio. Não temos a menor dúvida que vai gerar muita conversa entre os amigos, que vão querer saber o que aconteceu na sua cabine. Vem com um ambiente super instagramável, do jeito que o público mais gosta, sem deixar de fazer conversas relevantes e reforçar a importância da música na nossa vida", afirma Roberta Medina, Vice-Presidente Executiva do Rock in Rio.

Nas cabines PiscaPisca.pt haverá duas Disco, dedicadas à Dance Music; duas Tropical, onde a banda sonora é latina; duas que viajam até à década Fifty, onde a estrela é o rock; duas Back to 90’s, com muita pop; e duas totalmente dedicadas à música portuguesa – Tiro-liro-liro.

Em cada uma destas, os passageiros poderão assumir os comandos de uma playlist personalizada e escolher a música que querem ouvir, além de ser possível concorrer a prémios, entre os quais está confirmado um automóvel.

créditos: promo

O público também terá à sua disposição um tablet através do qual poderá tirar fotografias e enviar diretamente para o seu endereço de e-mail.

Quem passar pelas cabines ainda poderá ser surpreendido com “visitas flash” de nomes como os portugueses D.A.M.A., com os quais o público algumas pessoas vão poder partilhar "uma voltinha na Roda", avança a organização.

"Nas cabines Rock in Rio o decor também será de tirar o fôlego e a banda sonora dispensa apresentações. A bordo destas cabines os viajantes também poderão concorrer a prémios, nomeadamente visitas ao backstage, refeições no Continente Chef’s Garden e rodadas de cerveja. E para que a experiência sensorial seja completa, todas as cabines da roda terão a sua própria fragrância, ajudando a remeter os passageiros para o imaginário em questão", refere ainda o comunicado.