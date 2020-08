Mas como é que Spencer Elden foi parar à capa do disco da banda de Kurt Cobain, Krist Novoselic e Dave Grohl? "Foi tudo por acaso. O meu pai conhecia o fotógrafo [Kirk Weddie], que lhe perguntou se queria ganhar dinheiro atirando o filho para a piscina", revela o norte-americano ao SAPO MAG, acrescentando que lhe pagaram 200 dólares por apenas dez minutos.

Segundo o jovem norte-americano, Weddie fotografou muitos bebés, especialmente meninas. Mas porque é que foste o bebé escolhido? "Porque o fotografo era amigo do meu pai e eu tinha acabado de nascer. Acho que ficava fixe debaixo de água", conta.

28 anos depois, Spencer Elden, um dos "bebés mais famosos da música", conta ao SAPO MAG que continua a viver em Los Angeles, "mas agora na garagem da mãe", e que se dedica "a fazer arte". "O meu trabalho está todo na minha página no Facebook", refere.

"Os Nirvana fazem parte da minha vida, não tenho escolha. O álbum ["Nevermind"] mexe com a minha cabeça. Mas nunca estive com ninguém da banda, desviei-me um pouco disso", conta, acrescentando que "às vezes" é reconhecido na rua.

Amante de arte urbana, Spencer explica ao SAPO MAG que não tem qualquer ligação com a indústria, sendo apenas "um simples fã" de música. Mas, curiosamente, os Nirvana nem fazem parte da lista de bandas e artistas que o jovem ouve. Já The Clash, Black Flag, Bad Brains, Edith Piaf, Tupac, Burzum, The Ramones, Iggy Pop, Weezer, Black Sabbath, Kate Bush e Stevie Nicks nunca saem das playlists do jovem.

Ser o "bebé dos Nirvana" também ajudou em algumas conquistas. Por exemplo, aos 20 anos Spencer teve a oportunidade de trabalhar com o artista contemporâneo Shepard Fairey. E com as raparigas, também ajuda? Spencer confessa que sim, apesar de nunca usar esse argumento "no engate". "Nunca tive problemas em conquistar raparigas", brinca, explicando que os amigos é que costumam contar que o jovem é o "bebé do disco dos Nirvana".

Nos últimos 10 anos, o jovem norte-americano foi desafiado a reproduzir a fotografia da capa do disco dos Nirvana. Apesar de ter aceitado todo o convite, Spencer revela que está disposto a ser fotografado totalmente nu. "Acho que seria divertido", frisa.

"É estranho fazer parte de uma imagem culturalmente icónica. Acho que qualquer um sentiria o mesmo", diz-nos. Mas só um é que está há 25 anos naquela piscina, naquela capa, e na iconografia de uma banda histórica.