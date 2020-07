Michele Morrone ficou conhecido mundialmente graças a "365 Dias" - o filme polaco estreou no início de junho na Netflix e liderou, um pouco por todo o mundo, o ranking dos conteúdos mais vistos na plataforma. A obra inspirada no livro de Blanka Lipinska é comparada a "As Cinquenta Sombras de Grey".

Para lá do grande ecrã, o ator também tem conquistado fãs através da música. Em fevereiro, o italiano de 29 anos lançou o seu disco de originais - "Hard Room" está disponível nos serviços de streaming de música e o single "Hard For Me" já é destaque em várias rádios de todo o mundo.

A banda sonora de "365 Dias" conta com quatro temas do álbum de Michele Morron - "Hard For Me", "Feel It", "Watch Me Burn" e "Dark Room" são as canções que acompanham as cenas do popular filme.

No Spotify, Michele Morrone acumula mais de dois milhões de ouvintes mensais.