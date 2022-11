O “ato solene” evocativo realiza-se na Aula Francisco de Salinas, no Edifício das Escolas Maiores, sob a presidência do reitor da Universidade, Ricardo Rivero Ortega, e do embaixador de Portugal em Madrid, João Mira Gomes.

O investigador de Literatura Portuguesa José Augusto Cardoso Bernardes proferirá uma conferência, intitulada “'Os Lusíadas' no Portugal de hoje”.

Cardoso Bernardes é professor na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, onde tem regido disciplinas de Literatura Portuguesa do século XVI e de Didática da Literatura. É autor, entre outras, das obras “O Bucolismo Português" (1988), “Sátira e Lirismo no Teatro de Gil Vicente” (1996), “História Crítica da Literatura Portuguesa” (1999), sob a direção de Carlos Reis.