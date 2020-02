Jennifer Lopez e Shakira foram as responsáveis pela festa no intervalo da final da Liga Nacional de Futebol Americano. As duas artistas subiram a palco este domingo, dia 2 de fevereiro, e animaram a 54ª edição do Super Bowl, no Hard Rock Stadium, em Miami, que colocou frente-a-frente os San Francisco 49ers (da Califórnia) e os Kansas City Chiefs (Missouri).

Durante menos de 15 minutos, a dupla contagiou o público com uma festa latina repleta de singles de sucesso. O pontapé de saída foi ao som de "She Wolf", com Shakira no coração do estádio, seguindo-se "Empire" e "Whenever, wherever".

Veja as fotos da atuação:

Antes da entrada em palco de Jennifer Lopez, a colombiana chamou a palco Bad Bunny - um dos cabeças de cartaz do MEO Sudoeste 2020 - e animou a multidão com "I Like It", de Cardi B. "Chantaje" e "Hips Don't Lie" também ajudaram a fazer a festa em Miami.