Chega entretanto a informação de que foram para minas abandonadas e o “escândalo” instala-se: “Minas abandonadas? Mas eles não sabem que isso é horrível? Por que é que não morriam ao ar livre?”.

Deixa de haver contacto e comunicação dos abrigos internacionais, e do abrigo português surge um novo aviso, que os cientistas descobriram que afinal as pessoas que iam para as minas não morriam, sobreviviam, e “já não tinham garantia de assegurar a segurança dos abrigos”.

Há grande pânico e as pessoas começam, cada uma, a querer ir embora para outras paragens, refazer as suas vidas.

“O organizador não gosta daquilo, parecem ratazanas a abandonar o navio, traidores, mata-os um a um, e depois suicida-se. E aqui acontece uma explosão que é na prática a simbologia que eu escolhi para dizer que se trata de uma implosão do sistema: vem uma implosão, vem uma queda de lixo enorme sobre as pessoas”, explica.

A peça, que conta com as interpretações de Maria do Céu Guerra, Patrícia Frazão, Rita Soares, Sónia Barradas, Teresa Mello Sampaio, Adérito Lopes, Carlos Sebastião, João Maria Pinto, Samuel Moura e Sérgio Moras, termina com um texto muito curto: os Homens indignados com a indiferença divina começaram finalmente a construir-se a si próprios.

Segue-se uma série de imagens em vídeo de dezenas de figuras da História que foram sempre lutando para que o mundo fosse melhor, com músicas de época que vão acompanhando o processo histórico – "A Marselhesa", "A Internacional", "Grândola, Vila Morena", o MFA – e termina com o “Imagine”, de John Lennon, que é o “sinal de esperança” que renasce.

Hélder Mateus da Costa sublinhou que esta peça pretende passar uma mensagem crítica à atual situação mundial, de que são sintomáticas as mais recentes manifestações protagonizadas essencialmente por jovens, sobre as questões climáticas.

“São as lutas atuais, é uma luta que está a reproduzir outras, desde há séculos, mas cada uma mais diferente, umas mais selvagens, estas últimas de cariz humanitário, pacifista, amigo, e que nasceu devido à brutalidade e à boçalidade de pessoas como o Trump, o Bolsonaro e essa gente toda que anda por aí”, afirmou.

A peça vai estar em cena até dia 30 de junho, repetindo-se depois de 11 a 14 de julho e de 18 a 21 de julho.