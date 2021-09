"Toda a gente está vacinada, todos fizeram teste [contra a COVID-19] e usam máscara. Cada teatro da Broadway será assim durante um curto período e ficará tudo bem", afirmou o ator e cantor Leslie Odom Jr no Winter Garden Theatre da Broadway, em pleno centro de Manhattan.

Exibida pelo canal CBS, a cerimónia dos Tony Awards de 2021 recompensou as produções da temporada 2019-2020, interrompida em março do ano passado pela epidemia de COVID-19, que afetou particularmente Nova Iorque.

"Moulin Rouge! The Musical!" venceu em 10 categorias, com destaque para melhor musical e melhor ator de musical para Aaron Tveit. A obra é uma adaptação do filme de 2001 "Moulin Rouge!", de Baz Luhrmann, com Nicole Kidman e Ewan McGregor.

O Tony de melhor peça de teatro foi atribuído a "The Inheritance", adaptação do romance de 1919 do britânico Edward Morgan Forstere, "Howards End", que retrata as relações sociais na Inglaterra do início do século XX. A obra decorre na Nova Iorque contemporânea. Stephen Daldry recebeu o prémio de melhor diretor.

Adrienne Warren venceu na categoria atriz de musical pela sua interpretação da cantora Tina Turner em "Tina".

"Hamilton", "O Rei Leão" e "Chicago", os musicais mais famosos da Broadway, regressaram aos palcos a 14 de setembro.

"A Broadway está de volta. É indispensável. E a Broadway será ainda melhor", afirmou Audra McDonald, que já venceu seis prémios Tony.