AS CANÇÕES

Arménia - Srbuk - “Walking Out”

Irlanda - Sarah McTernan - “22”

Moldávia - Anna Odobescu - “Stay”

Suíça - Luca Hänni - “She Got Me”

Letónia - Carousel - "That Night”

Roménia - Ester Peony - “On A Sunday”

Dinamarca - Leonora - “Love Is Forever”

Suécia - John Lundvik - “Too Late For Love”

Áustria - PÆNDA - “Limits"

Croácia - Roko - "The Dream”

Malta - Michela - “Chameleon”

Lituânia - Jurij Veklenko - “Run With The Lions”

Rússia - Sergey Lazarev - “Scream”

Albânia - Jonida Maliqi - “Ktheju tokës”

Noruega - KEiiNO - “Spirit In The Sky”

Holanda - Duncan Laurence - “Arcade”

Macedónia - Tamara Todevska - “Proud”

Azerbaijan - Chingiz - “Truth”



Os favoritos da segunda semifinal

Nas casas de apostas online, John Lundvik, da Suécia, com o tema "Too Late for Love" é o grande favorito da segunda semifinal do Festival Eurovisão da Canção. A Rússia também tem um dos temas mais elogiados - Sergey Lazarev vai interpretar "Scream" no palco do concurso.

créditos: KAN

Chingiz, com "Truth", fecha o top três, segundo as casas de apostas online.

A final, que decorre no dia 18 é disputada pelos 20 países escolhidos nas semifinais, pelos denominados ‘Cinco Grandes’ (França, Alemanha, Itália, Espanha e Reino Unido) e pelo país anfitrião (Israel).

A Eurovisão em Israel

Há um ano, a 12 de maio de 2018, Salvador Sobral entregava o galardão do Festival Eurovisão da Canção a Netta Barzilai, que representava Israel com o tema "Toy". Depois de meses de incertezas, a organização confirmou que seria Telavive a receber a edição deste ano do concurso de música, considerado um dos maiores do mundo da televisão.

A cidade acolhe pela primeira vez o evento e, segundo a organização, foi escolhida num processo no qual eram também candidatas as cidades de Jerusalém e Eilat. Israel acolheu, em Jerusalém, o Festival Eurovisão da Canção em 1979 e em 1999, por ter vencido nos anos anteriores - em 1980, embora tenha vencido em 1979, o país declinou a oportunidade de organizar o concurso pela segunda vez consecutiva, acabando por passar para a Holanda.

A primeira semifinal do Festival Eurovisão da Canção está marcada para esta terça-feira, dia 14 de maio. Já a segunda parte está agendada para 16 de maio e a cerimónia da final do concurso musical acontece no dia 18 de maio.

Depois de Filomena Cautela, Daniela Rua, Sílvia Alberto e de Catarina Furtado, as três galas serão apresentadas por Bar Refaeli, Assi Azar, Erez Tal e Lucy Ayoub.

Este ano assinala-se a 64.ª edição do concurso, no qual Portugal participou a primeira vez em 1964, tendo entretanto falhado cinco edições (em 1970, 2000, 2002, 2013 e 2016).

Entre 2004 e 2007, inclusive, e em 2011, 2012, 2014 e 2015, Portugal falhou a passagem à final.