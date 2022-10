Texto de teatro escrito em prosa pelo dramaturgo espanhol Federico García Lorca, finalizado exatamente 30 dias antes de ter sido assassinado pelas forças falangistas do ditador Franco, na guerra civil de Espanha, “A Casa de Bernarda Alba” (1936) é a última peça da trilogia composta por “Bodas de Sangue” (1933) e “Yerma” (1934).

Com encenação de Hugo Franco e protagonizada por João Mota, que regressa aos palcos como ator ao fim de 20 anos, as sessões extra têm início marcado para as 21h30 (nos dias 28 e 29) e às 16h00 (no dia 30).

O espetáculo está integrado nas comemorações dos 50 anos do Teatro da Comuna.