Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco levam a digressão "Passe-Partout" ao Campo Pequeno, em Lisboa. O concerto tem uma nova data, estando agora agendado para o dia 22 de dezembro, e faz parte do evento Santa Casa Portugal ao Vivo 2020. Os bilhetes encontram-se à venda nos locais habituais.

Antes do concerto, Bárbara Tinoco esteve à conversa com o SAPO Mag.

Veja o vídeo:

Depois do sucesso da participação no Festival da Canção RTP, os dois músicos decidiram levar para a estrada a digressão especial – à qual deram o nome do tema que apresentaram ("Passe-Partout"). Ao longo do espetáculo Tiago Nacarato e Bárbara Tinoco interpretam lado a lado a canção que conquistou os votos dos portugueses na final do concurso e ainda temas dos respetivos repertórios, bem como de artistas que os inspiram e influenciam até hoje.

"A química entre estes dois artistas em palco é inquestionável e depois de muitos pedidos dos fãs que os seguem não foi possível dizer que não. A digressão que finalmente os reúne em palco já se apresentou nas Noites F em Faro e no Espaço Vita em Braga. Dia 22 de dezembro chega finalmente a Lisboa, depois de adiada devido às restrições impostas pelo Governo, com um concerto que promete ser muito especial", lembra a promotora.