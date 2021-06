Herman José sobe ao palco do Campo Pequeno, em Lisboa, na sexta-feira, 4 de junho, e no dia seguinte atua a norte, no Super Bock Arena - Pavilhão Rosa Mota, no Porto. Antes dos espectáculos, o artista esteve à conversa com o SAPO Mag. Veja o vídeo.

