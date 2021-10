Depois do regresso com "Ninguém Nos Vai Tirar o Sol", Joana Espadinha vai apresentar álbum no dia 8 de novembro no Teatro Maria Matos, em Lisboa. A 10 de novembro, a artista sobre ao palco da Casa da Música, no Porto.

Os bilhetes para os concertos no Lisboa e Porto já se encontram à venda.

Além dos concertos em Lisboa e Porto, Joana Espadinha vai atuar este sábado, dia 16 de outubro, na Festa D’Anaia, em Cantanhede, e a 6 de novembro em Chaves. A artista vai ainda apresentar o novo álbum no Emergente Centro Cultural, em Marco de Canaveses, a 26 de novembro.

Concertos de Joana Espadinha:

16 de outubro - Festa D'Anaia, Cantanhede

6 de novembro - Auditório do Centro Cultural, Chaves

8 de novembro - Teatro Maria Matos, Lisboa

10 de novembro - Casa da Música, Porto

26 de novembro - Emergente Centro Cultural, Marco de Canaveses