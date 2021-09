No próximo dia 1 de outubro, o Coliseu do Porto recebe o concerto WE ARE Together com João Paulo Rodrigues & Friends. No espetáculo, o humorista e apresentador vai apresentar canções originais e receber vários amigos.

Rita Guerra será uma das convidadas especiais. A cantora editou recentemente o tema "Por Mim" com João Paulo Rodrigues. Já David Antunes irá acompanhar o humorista s no tema "Castelo de Cartas".