A ideia é a de conseguir "ajudar da melhor maneira possível" artistas e profissionais da música que têm passado por dificuldades nos últimos meses, disse o mentor da iniciativa o músico Saul Davies.

O Festival resulta de diversas prestações gravadas pelos artistas , às quais se tem acesso por "streaming" (distribuição digital) no site www.everybodybelongshere.com/ e, adquirindo o bilhete em htts://link.dice.fm/40msd8tpbcb. Cada sessão diária do Festival terá a duração de cerca de duas horas e meia, disse o músico.

O cartaz conta com mais de 50 artistas e inclui os portugueses The Gift, Surma, The Legendary Tiger Man, Selma Uamusse, Throes & The Shine,First Breath After Coma, a moçambicana Selma Uamusse e ainda Liam Gallagher, Sam Smith, Fontaines DC, Steve Mason, dos Beta Band, The Slow Readers Club, entre outros.

CARTAZ DO MUSIC FEEDS: