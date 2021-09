"Montero", o aguardado álbum de estreia de Lil Nas X, já está disponível em todos os serviços de streaming de música. O disco foi lançado esta sexta-feira, dia 17 de setembro, pela Sony Music.

Com 15 faixas, o álbum teve produção executiva de Take A Daytrip e conta com colaborações de Doja Cat, Elton John, Jack Harlow, Megan Thee Stallion e Miley Cyrus.

Paralelamente ao lançamento de "Montero", Lil Nas X, que esta semana recebeu o VMA de Vídeo Ano, estreou esta sexta-feira o videoclipe do single "Thats What i Want", que conta com a participação especial de Billy Porter - veja aqui.

O artista revelou ainda vídeos especiais para todas as canções do álbum, com o objetivo de apoiar a causa "Gilead COMPASS Initiative", com quem tem vindo a colaborar com regularidade.

Na próxima segunda-feira, 20 de setembro, Lil Nas X também irá lançar "uma linha muito especial e exclusiva de merchandising, em colaboração com Jean Paul Gaultier". Os itens estarão disponíveis em lilnasx.jeanpaulgaultier.com.

ALINHAMENTO ‘MONTERO’

1. MONTERO (Call Me By Your Name)

2. DEAD RIGHT NOW

3. INDUSTRY BABY (feat. Jack Harlow)

4. THATS WHAT I WANT

5. THE ART OF REALIZATION

6. SCOOP (feat. Doja Cat)

7. ONE OF ME (feat. Elton John)

8. LOST IN THE CITADEL

9. DOLLA SIGN SLIME (feat. Megan Thee Stallion)

10. TALES OF DOMINICA

11. SUN GOES DOWN

12. VOID

13. DONT WANT IT

14. LIFE AFTER SALEM

15. AM I DREAMING (feat. Miley Cyrus)