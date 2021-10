A ideia para o espetáculo surgiu antes da pandemia, mas só agora pôde ser levada a cabo, como explicou à Lusa o músico Nuno Aroso, que divide o palco com o ator João Reis.

“Nós tivemos em perspetiva começar em 2020 as apresentações, mas não foi possível, o que também permitiu provavelmente aos criadores associados ao projeto alguma maior maturação sobre as obras musicais e algumas, inclusivamente, chegaram há bastante pouco tempo. Foi tudo um processo que maturou durante a pandemia”, disse Nuno Aroso, no final de um ensaio para a imprensa.

Uma das atrações do projeto desenvolvido por Nuno Aroso é o novo texto “Nevoeiro” do escritor Gonçalo M. Tavares, com raízes em Aveiro, que será o esqueleto em torno do qual se desenha o corpo dramático e a encenação de João Reis.

“Quando surgiu a vontade de levar a cabo o projeto, o nome do Gonçalo foi o primeiro que me pareceu interessante para trabalhar sobre este tema dadas as suas características artísticas e capacidade literária. Achámos que podia ser alguém que vestia este tema de uma forma particularmente interessante”, referiu Nuno Aroso.

No palco, João Reis surge do meio de uma cortina de fumo, enquanto se ouvem os sons dos instrumentos de percussão tocados por Nuno Aroso.

“O espetáculo anda muito à volta deste ambiente da memória, da convocação da memória, da necessidade de descobrir caminhos e de nos projetarmos no futuro, das dúvidas que vão surgindo. Daí que haja uma espécie de nevoeiro e fumo permanente que adensa o mistério e as dúvidas e, portanto, é um jogo, uma interceção feliz, acho eu, entre a palavra e a música”, disse João Reis.

O espetáculo com duração de quase uma hora, conta com obras musicais de João Pedro Oliveira, Arturo Fuentes, Martín Bauer e Lei Liang.

A estreia está marcada para sexta-feira às 21h30 na sala principal do Teatro Aveirense, em Aveiro. Depois, o espetáculo seguirá para Coimbra, em 28 de outubro, e Castelo Branco, em 10 de dezembro.