A Gala, uma experiência virtual de ficção imersiva que alia o teatro à realidade virtual em rede, vai continuar nas próximas semanas, estando programa uma exibição para esta sexta-feira, dia 18 de dezembro.

"A Gala é uma experiência virtual de ficção interactiva. Divide-se em três salas diferentes e permite ao público decidir qual das conversas é que pretende acompanhar para resolver o mistério. O público interage em tempo real, através de um chat, comunicando entre si e com a anfitriã", explicam os promotores.

O projeto foi criado por Luísa Fidalgo, Michel Simeão e Miguel Mateus, que dão vida a três personagens da própria peça, e contaram com a colaboração da PixelStudio no desenvolvimento da plataforma online "A Matriz". Carolina Carvalho e Isabela Valadeiro, José Mata fazem parte do elenco do projeto.

Para poder fazer parte desta experiência, que tem o custo de sete euros, só tem de se inscrever na plataforma Matriz e acompanhar o percurso de cada personagem.

Na estreia de A Gala, ao SAPO Mag, José Mata, Carolina Carvalho, Luísa Fidalgo, Michel Simeão, Miguel Mateus e Isabela Valadeiro apresentaram o projeto.

Veja o vídeo: