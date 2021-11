A história emotiva do bombeiro que ia ver o concerto de Marília Mendonça e que foi chamado para o acidente: “Um grande trauma”

Fã de Marília Mendonça, o bombeiro militar Johnn Vespermann, de 32 anos, foi um dos operacionais da corporação que esteve no local do acidente que vitimou a cantora e a sua equipa. O jovem começou a seguir a artista brasileira devido à sua esposa, Michelly, conta o Globo.

Segundo o jornal, o casal iria assistir ao concerto de Marília Mendonça em Caratinga, na noite da última sexta-feira, 5 de novembro. "Por isso, na tarde daquele mesmo dia, enquanto trabalhava no resgate às pessoas dentro de um avião de pequeno porte, o choque foi tão grande ao ver que, entre as vítimas fatais, estava a própria Marília Mendonça", conta a publicação na reportagem que está a emocionar os fãs.

"De um segundo para o outro, passámos da espera do fim do expediente para ir aproveitar o concerto da Marília Mendonça, para o resgate da mesma e de todos os que estavam com ela", contou Johnn na sua conta no Instagram. Nas redes sociais, o jovem partilhou ainda uma imagem do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

"Ao princípio, ao me deslocar para a ocorrência sem saber que se tratava do avião da mesma, ao tomar consciência da informação, veio aquele choque. Ocorrência que traz um grande trauma, visto que se trata de uma pessoa que faz parte da vida de milhões de pessoas, inclusive da minha. Teve uma passagem rápida, porém meteórica. Vai com Deus Marília, que Deus a tenha junto dele", escreveu o bombeiro nas redes sociais.

Ao jornal O Globo, Johnn Vespermann acrescenta que foi trabalhar "empolgado" por saber que iria ver um concerto da artista. "Eu e a minha esposa Michelly esperávamos uma sexta-feira de alegria e comemorações junto com os amigos, o soldado Libardi e a sua esposa Lorena e outros amigos que encontraríamos no local. Seria o primeiro evento pós-COVID a que iríamos, então estávamos muito empolgados. Porém, aquela sexta-feira tornou-se num dia bem difícil e inesquecível", frisou.