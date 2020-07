"Hora da Júlia", programa de Júlia Pinheiro na Rádio Renascença, chegou ao fim. O formato estreou no início de abril e "respondeu à situação de crise provocada pela pandemia da COVID-19".

No seu site, a apresentadora da SIC confirmou o final do programa. "A 'Hora da Júlia' nasceu em tempos de confinamento e com um propósito muito bem definido: dar resposta às necessidades de pessoas que deixaram de ter com quem falar e com quem desabafar. A 'Hora da Júlia' começou assim com estados de alma e vivências da quarentena. Mas depressa evoluiu para conversas mais profundas, intimistas, quantas vezes reveladoras de muito sofrimento. Ouvi histórias de vida marcadas por traumas que o tempo ainda não apagou. Mas também ouvi sorrisos e gargalhadas", lembrou Júlia Pinheiro.

"Agradeço à Renascença que me desafiou a fazer rádio, na minha própria casa, pela noite dentro, desmaquilhada e frequentemente descalça, já com um pé na cama, à semelhança de alguns dos meus ouvintes, que reconheceram ter prolongado excecionalmente a noite por causa da 'A Hora da Júlia'", escreveu, deixando um "até já".