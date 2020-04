Mais de 20 espetáculos e leituras ‘online’ podem ser vistas, em maio, nas redes sociais do Teatro Nacional D. Maria II.

Em maio, estarão ‘online’ nas redes sociais do D. Maria II dez espetáculos, que se estrearam neste teatro nos últimos anos. Todas as sextas e sábados, às 21h00, há um novo espetáculo para ver que, depois de estreado, fica disponível até ao final da iniciativa “D. Maria II em Casa”, juntando-se às 13 peças disponíveis atualmente, refere uma nota do teatro dirigido por Tiago Rodrigues.

Às terças-feiras, às 17h00, há espaço para a poesia, com a nova versão ‘online’ do Clube dos Poetas Vivos, uma parceria do Teatro Nacional D. Maria II e da Casa Fernando Pessoa.

"A Matança Ritual de Gorge Mastromas" é um dos destaques da programação. A peça de encenada por Tiago Guedes é protagonizada por Bruno Nogueira e vai estar disponível online.

"Um Libreto para Ficarem em Casa Seus Anormais", uma criada e encenada de Albano Jerónimo, também vai estar "em cena".

Poderá ver os espetáculos aqui.