O quarto piquenique musical organizado pela MPGDP vai decorrer na Praia Fluvial da Senhora da Graça, em Serpins, assinalando também a mudança da sede do projeto para aquela localidade, disse à agência Lusa o fundador de A Música Portuguesa a Gostar Dela Própria, Tiago Pereira.

Confirmadas estão já as presenças d'Os Arraianos de Ficalho, do concelho de Beja, e das Cantadeiras do Vale do Neiva, entre outros grupos de norte a sul do país, disse.

Numa sociedade "em que tudo é programado ao nível do evento", o piquenique acaba por ser "tudo menos isso", não havendo programação ou qualquer atuação programada, sendo antes um encontro de pessoas, vincou Tiago Pereira.